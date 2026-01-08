İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Kadın Komisyonu, kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı 10 Ocak Cumartesi günü Ankara’da miting düzenleyeceğini açıkladı.

İHD tarafından yapılan açıklamada, kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkı başta olmak üzere temel insan haklarının sistematik biçimde ihlal edildiği ifade edildi. Komisyon, eşitlik, özgürlük ve onurlu yaşam taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Tandoğan Meydanı’nda bir araya gelineceğini belirtti.

Miting öncesinde saat 11.00’de AKM önünde toplanılacağı, mitingin ise saat 12.00’de Tandoğan Meydanı’nda başlayacağı açıklandı.