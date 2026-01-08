2+1, maksimum 10 yıllık, 2’nci kat ve üzeri daireler baz alınarak yapılan araştırmada, Ankara’da ilçe ilçe ortalama kira aralıkları belirlendi. Ortaya çıkan tablo, bazı ilçelerde kiraların asgari ücretin iki katını aştığını gözler önüne serdi.

Ankara’da İlçe İlçe Kira Fiyatları (2026)

Akyurt

  • En düşük: 13.500 TL

  • En yüksek: 22.000 TL

Altındağ

  • En düşük: 16.500 TL

  • En yüksek: 35.000 TL

Beypazarı

  • En düşük: 15.000 TL

  • En yüksek: 21.500 TL

Çankaya

Çubuk

  • En düşük: 16.000 TL

  • En yüksek: 35.000 TL
    👉 En düşük kira seçeneklerinin bulunduğu ilçelerden biri.

Etimesgut

  • En düşük: 14.000 TL

  • En yüksek: 50.000 TL

Gölbaşı

  • En düşük: 19.000 TL

  • En yüksek: 62.000 TL

Kahramankazan

  • En düşük: 17.000 TL

  • En yüksek: 27.000 TL

Keçiören

  • En düşük: 25.000 TL

  • En yüksek: 52.000 TL

Mamak

  • En düşük: 16.000 TL

  • En yüksek: 41.000 TL

Polatlı

  • En düşük: 16.000 TL

  • En yüksek: 23.500 TL

Pursaklar

  • En düşük: 22.000 TL

  • En yüksek: 30.000 TL

Şereflikoçhisar

  • En düşük: 14.000 TL

  • En yüksek: 22.000 TL

Sincan

  • En düşük: 20.750 TL

  • En yüksek: 32.500 TL

Yenimahalle

  • En düşük: 26.000 TL

  • En yüksek: 60.000 TL

Kiralar Neden Yükseliyor?

Uzmanlara göre Ankara’da kira artışlarının başlıca nedenleri şöyle:

  • Tayin ve göç hareketliliği

  • Üniversite öğrencilerinin yoğun talebi

  • Yeni konut üretiminin yetersiz kalması

  • Merkez ilçelerde arzın sınırlı olması

Özellikle Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı ve Keçiören gibi ilçelerde talep, fiyatları yukarı çekiyor.

Ankara’da Yaşam Giderek Zorlaşıyor

Kira fiyatlarının yükselmesi, Ankara’da yaşam maliyetini de doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, barınma giderlerinin gelirlerinin büyük bölümünü oluşturduğunu belirtiyor. Uzmanlar ise önümüzdeki aylarda yeni bir düşüş beklenmediği görüşünde.

Muhabir: Ayşe Jülide Özdem