2+1, maksimum 10 yıllık, 2’nci kat ve üzeri daireler baz alınarak yapılan araştırmada, Ankara’da ilçe ilçe ortalama kira aralıkları belirlendi. Ortaya çıkan tablo, bazı ilçelerde kiraların asgari ücretin iki katını aştığını gözler önüne serdi.

Ankara’da İlçe İlçe Kira Fiyatları (2026)

Akyurt

En düşük: 13.500 TL

En yüksek: 22.000 TL

Altındağ

En düşük: 16.500 TL

En yüksek: 35.000 TL

Beypazarı

En düşük: 15.000 TL

En yüksek: 21.500 TL

Çankaya

En düşük: 28.000 TL Başkentte Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor İçeriği Görüntüle

En yüksek: 76.000 TL

👉 Ankara’nın en pahalı ilçesi olmayı sürdürüyor.

Çubuk

En düşük: 16.000 TL

En yüksek: 35.000 TL

👉 En düşük kira seçeneklerinin bulunduğu ilçelerden biri.

Etimesgut

En düşük: 14.000 TL

En yüksek: 50.000 TL

Gölbaşı

En düşük: 19.000 TL

En yüksek: 62.000 TL

Kahramankazan

En düşük: 17.000 TL

En yüksek: 27.000 TL

Keçiören

En düşük: 25.000 TL

En yüksek: 52.000 TL

Mamak

En düşük: 16.000 TL

En yüksek: 41.000 TL

Polatlı

En düşük: 16.000 TL

En yüksek: 23.500 TL

Pursaklar

En düşük: 22.000 TL

En yüksek: 30.000 TL

Şereflikoçhisar

En düşük: 14.000 TL

En yüksek: 22.000 TL

Sincan

En düşük: 20.750 TL

En yüksek: 32.500 TL

Yenimahalle

En düşük: 26.000 TL

En yüksek: 60.000 TL

Kiralar Neden Yükseliyor?

Uzmanlara göre Ankara’da kira artışlarının başlıca nedenleri şöyle:

Tayin ve göç hareketliliği

Üniversite öğrencilerinin yoğun talebi

Yeni konut üretiminin yetersiz kalması

Merkez ilçelerde arzın sınırlı olması

Özellikle Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı ve Keçiören gibi ilçelerde talep, fiyatları yukarı çekiyor.

Ankara’da Yaşam Giderek Zorlaşıyor

Kira fiyatlarının yükselmesi, Ankara’da yaşam maliyetini de doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, barınma giderlerinin gelirlerinin büyük bölümünü oluşturduğunu belirtiyor. Uzmanlar ise önümüzdeki aylarda yeni bir düşüş beklenmediği görüşünde.