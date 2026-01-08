2+1, maksimum 10 yıllık, 2’nci kat ve üzeri daireler baz alınarak yapılan araştırmada, Ankara’da ilçe ilçe ortalama kira aralıkları belirlendi. Ortaya çıkan tablo, bazı ilçelerde kiraların asgari ücretin iki katını aştığını gözler önüne serdi.
Ankara’da İlçe İlçe Kira Fiyatları (2026)
Akyurt
-
En düşük: 13.500 TL
-
En yüksek: 22.000 TL
Altındağ
-
En düşük: 16.500 TL
-
En yüksek: 35.000 TL
Beypazarı
-
En düşük: 15.000 TL
-
En yüksek: 21.500 TL
Çankaya
-
En düşük: 28.000 TL
-
En yüksek: 76.000 TL
👉 Ankara’nın en pahalı ilçesi olmayı sürdürüyor.
Çubuk
-
En düşük: 16.000 TL
-
En yüksek: 35.000 TL
👉 En düşük kira seçeneklerinin bulunduğu ilçelerden biri.
Etimesgut
-
En düşük: 14.000 TL
-
En yüksek: 50.000 TL
Gölbaşı
-
En düşük: 19.000 TL
-
En yüksek: 62.000 TL
Kahramankazan
-
En düşük: 17.000 TL
-
En yüksek: 27.000 TL
Keçiören
-
En düşük: 25.000 TL
-
En yüksek: 52.000 TL
Mamak
-
En düşük: 16.000 TL
-
En yüksek: 41.000 TL
Polatlı
-
En düşük: 16.000 TL
-
En yüksek: 23.500 TL
Pursaklar
-
En düşük: 22.000 TL
-
En yüksek: 30.000 TL
Şereflikoçhisar
-
En düşük: 14.000 TL
-
En yüksek: 22.000 TL
Sincan
-
En düşük: 20.750 TL
-
En yüksek: 32.500 TL
Yenimahalle
-
En düşük: 26.000 TL
-
En yüksek: 60.000 TL
Kiralar Neden Yükseliyor?
Uzmanlara göre Ankara’da kira artışlarının başlıca nedenleri şöyle:
-
Tayin ve göç hareketliliği
-
Üniversite öğrencilerinin yoğun talebi
-
Yeni konut üretiminin yetersiz kalması
-
Merkez ilçelerde arzın sınırlı olması
Özellikle Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı ve Keçiören gibi ilçelerde talep, fiyatları yukarı çekiyor.
Ankara’da Yaşam Giderek Zorlaşıyor
Kira fiyatlarının yükselmesi, Ankara’da yaşam maliyetini de doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, barınma giderlerinin gelirlerinin büyük bölümünü oluşturduğunu belirtiyor. Uzmanlar ise önümüzdeki aylarda yeni bir düşüş beklenmediği görüşünde.