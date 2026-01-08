Pursaklar Belediyesi, çocukların sanatsal yönlerini erken yaşta keşfetmelerine olanak tanıyan resim kursuyla dikkat çekiyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerde çocuklara; temel çizim teknikleri, renk kullanımı ve hayal gücünü resme aktarma konularında bilgi ve uygulama imkânı sunuluyor.

Kurs süresince çocuklar, el becerilerini geliştirmenin yanı sıra kendilerini ifade etme yeteneklerini artırıyor. Sanatla tanışan minikler, hem eğleniyor hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Sanatla Büyüyen Çocuklar Geleceğe Güvenle Bakıyor”

Çocuklara yönelik sanatsal çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, resim kursunun çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti. Başkan Çetin, “Çocuklarımızın yeteneklerini küçük yaşlarda fark etmeleri bizim için çok kıymetli. Pursaklar Yaşam Merkezimizde düzenlenen resim kursu ile onların hayal dünyalarını genişletmeyi ve sanata olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Sanatla iç içe yetişen çocuklarımızın özgüveni yüksek, kendini rahatça ifade edebilen bireyler olacağına inanıyoruz. Çocuklarımız için eğitici ve geliştirici projeler üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ailelerden Olumlu Geri Dönüş

Pursaklar Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen kurs, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamasıyla ailelerin de beğenisini kazanıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, çocuklara yönelik eğitim, sanat ve kültür faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceği ifade edildi.

Pursaklar Belediyesi, benzer projelerle çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeye ve geleceğin sanatçılarına katkı sunmaya devam ediyor.