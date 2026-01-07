Türkiye otomobil pazarı 2025 yılını hareketli bir grafikle tamamladı. Sektör verilerine göre yıl boyunca tüketicilerin en çok tercih ettiği modeller belli olurken, listenin zirvesinde Renault Clio yer aldı. Hem benzinli hem de elektrikli araçların birlikte değerlendirildiği satış sıralamasında, yerli üretim otomobiller ve yeni Çinli markaların yükselişi dikkat çekti.

Kompakt Segmentin Lideri: Renault Clio

2025’te Türkiye’nin en çok satan otomobili 51 bin 717 adetle Renault Clio oldu. Şehir içi kullanım kolaylığı, düşük yakıt tüketimi ve uygun bakım maliyetleriyle öne çıkan Clio, özellikle genç sürüciler ve küçük aileler tarafından tercih edildi. Modelin 2025 yılı ortalama satış fiyatı donanım paketine göre 1,5 milyon TL seviyelerinde şekillendi. Gelişmiş multimedya ekranı, sürüş destek sistemleri ve modern tasarımı aracın başarısında önemli rol oynadı.

İkinci Sırada Güçlü Bir İsim: Renault Megane

Clio’yu hemen ardından 49 bin 99 adetlik satışla Renault Megane takip etti. Geniş bagaj hacmi ve konforlu iç mekânıyla bilinen Megane Sedan, orta sınıf kullanıcıların gözdesi olmayı sürdürdü. 2025 model Megane fiyatları ise genellikle 1,6–1,7 milyon TL aralığında yer aldı. Güvenlik donanımları ve uzun yol performansı, aracı segmentinde cazip kıldı.

Fiat Egea Türkiye’de Vazgeçilmez

Listenin üçüncü basamağında 42 bin 838 adetle Fiat Egea Sedan bulunuyor. Türkiye’de üretilmesi ve yaygın servis ağı sayesinde uygun fiyatlı seçenek sunan Egea, yıl boyunca filo müşterilerinin de ilk tercihlerinden biri oldu. 2025 yılı ortalama fiyatı yaklaşık 1,1 milyon TL olan model, ekonomik motor seçenekleriyle geniş kitlelere hitap etti.

Toyota Corolla Dayanıklılığıyla İlk 5’te

Dördüncü sırada 35 bin 907 adetle Toyota Corolla yer aldı. Özellikle hibrit versiyonlarıyla ilgi gören Corolla, sağlamlığı ve düşük tüketimiyle biliniyor. 2025 fiyatları ortalama 1,7 milyon TL civarında seyreden araç, aile otomobili arayanların güvenli limanı olarak konumlandı.

5. Tesla Model Y

2025 yılı, Türkiye’de elektrikli otomobillerin en güçlü çıkış yaptığı dönemlerden biri oldu. Satış sıralamasında beşinci sıraya yerleşen Tesla Model Y, 31 bin 509 adetlik satışla elektrikli SUV segmentinin lideri haline geldi. Yaklaşık 2,3 milyon TL’lik satış fiyatına sahip Model Y, uzun menzili ve yüksek performansıyla premium kullanıcıları cezbetti.

BYD Seal U

Çinli üretici BYD’nin iddialı modeli Seal U ise 30 bin 380 adetle altıncı sırada yer aldı. Teknolojik donanımı ve modern batarya altyapısıyla öne çıkan araç, ortalama 2,35 milyon TL fiyat etiketiyle pazarda güçlü yer edindi.

Yerli Otomobil Togg Büyük İlgi Gördü

Türkiye’nin gururu Togg T10X, 27 bin 583 adetlik satışla yedinci sıraya girerek yılın en dikkat çeken modellerinden biri oldu. Tamamen elektrikli yerli SUV, kullanıcı dostu yazılımı, geniş iç hacmi ve milli kimliğiyle büyük talep topladı. 2025’te T10X’in ortalama fiyatı 1,86 milyon TL civarında gerçekleşti.

SUV Modellerde Çeşitlilik Arttı

Sekizinci sıradaki Fiat Egea Cross (26.820 adet) pratik kullanım özellikleriyle şehirli sürücülerin tercihi oldu. Yaklaşık 1,15 milyon TL’lik fiyatı, aracı uygun maliyetli SUV alternatifi haline getirdi. Toyota C-HR ve Dacia Sandero gibi modeller de hibrit ve ekonomik seçenekleriyle 2025’te adından söz ettirdi.

2025’İN EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİLİ

Yıl sonu verilerine göre Türkiye’de en çok satan otomobil modelleri şu şekilde sıralandı:

Renault Clio Renault Megane Fiat Egea Sedan Toyota Corolla Tesla Model Y BYD Seal U Togg T10X Fiat Egea Cross Toyota C-HR Dacia Sandero

OTOMOBİL PAZARINDA 2025’İN ÖNE ÇIKAN TRENDLERİ

Elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı

Yerli üretim otomobiller pazardaki payını artırdı

Çinli markalar ilk kez çok satanlar listesine girdi

Tüketiciler fiyat–performans dengesine daha çok yöneldi

Uzmanlar, 2026 yılında da özellikle elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artarak devam edeceğini öngörüyor. 2025 verileri, Türkiye otomotiv pazarının dönüşüm sürecinin hızlandığını açıkça ortaya koyuyor.