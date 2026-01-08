Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, kariyerindeki yükselişini reklam dünyasında da sürdürüyor. Saraçoğlu, yüzü olduğu giyim markasıyla yapılan araştırmalar sonucunda 2025 yılının en itibarlı marka yüzü seçildi.

Öte yandan Afra Saraçoğlu, önümüzdeki salı günü avukat Çağla Öncü karakterine hayat verdiği yeni dizisi A.B.İ. ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesinin heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, aynı zamanda reklam yüzü olduğu markayla elde ettiği başarıyla da gündemde.

The ONE Awards, Marketing Türkiye ve Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama iş birliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarına göre Afra Saraçoğlu, temsil ettiği giyim markasıyla birlikte 2025’in en itibarlı marka yüzü unvanına layık görüldü.