Usta yapımcı Erol Avcı’nın patronu olduğu TMC Film imzalı “Rüya Gibi” dizisi, salı akşamları Show TV’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla iddialı yapımlar arasında yer alan dizi, yeni karakterleriyle de gündem olmayı sürdürüyor.

Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey ve Celil Nalçakan gibi başarılı isimleri buluşturan projeye, iddiaya göre son dönemde peş peşe önemli oyuncular dahil edildi. Gökberk Demirci, Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun’un ardından, ekibe Beyti Engin ve Birsen Dürülü de katıldı.

“Mukaddes” ve “Fikri Takip” Karakterleri Geliyor

Dizinin yeni bölümlerinde Birsen Dürülü’nün, “Mukaddes” rolüyle seyirci karşısına çıkacağı bilgisi teyit edildi. Usta oyuncu, senaryo gereği Efe’nin (Emre Bey) annesi olarak hikâyeye dahil olacak.

Yeni bölüm tanıtımında ilk sahneleri yayınlanan başarılı aktör Beyti Engin ise ekibe “Fikri Takip” karakteriyle katılıyor. Senaryo akışına göre Engin, dizide Tarık’ın (Celil Nalçakan) akıl hocası olarak önemli bir rol üstlenecek.

Oyuncu Kadrosu Giderek Güçleniyor

Rüya Gibi dizisi, ekibe dahil olan deneyimli oyuncularla birlikte iddiaya göre ikinci sezonda çok daha zengin bir anlatım sunmaya hazırlanıyor. Kanal D izleyicisinin ilgiyle takip ettiği yapımda, önümüzdeki haftalarda yeni sürpriz karakterlerin de hikâyeye dahil olacağı tahmin ediliyor.