Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Edirne’de düzenlenen Millet Toplantısı kapsamında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İç politikadan ekonomiye, sığınmacı meselesinden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Özdağ, Cumhur İttifakı’na sert eleştiriler yöneltti.

Konuşmasına saha çalışmalarına değinerek başlayan Özdağ, Ocak ayı boyunca İstanbul’un tüm ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Esnafın, işçinin, emeklinin ve çiftçinin sorunlarını doğrudan dinlediklerini vurgulayan Özdağ, Zafer Partisi’nin çözüm önerilerini de sahada anlattıklarını söyledi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN GÜNDEMİNDE EMEKLİ VE ESNAF YOK”

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memurlara yapılan zamları eleştiren Özdağ, milyonlarca emeklinin yıllardır yok sayıldığını ifade etti.

“Cumhur İttifakı’nın gündeminde esnaf sadece Maliye Bakanlığı’nın kestiği cezalarla var” diyen Özdağ, sarayda lüks içinde yaşayanların çöpten yemek toplayan emeklilerin dramını görmezden geldiğini söyledi.

“TÜRK MİLLETİ FAKİR, TÜRKİYE ZENGİN”

Türkiye’nin kaynaklarının adil dağıtılmadığını savunan Özdağ, küçük bir azınlığın refah içinde yaşarken büyük çoğunluğun yoksulluğa mahkûm edildiğini belirtti.

Zafer Partisi iktidarında israfın sona ereceğini ifade eden Özdağ, sığınmacılara harcanan milyarlarca doların Türk milleti için kullanılacağını söyledi.

“UÇULMAYAN HAVAALANLARININ, KULLANILMAYAN OTOYOLLARIN RANTI BİTECEK”

Kamu-özel işbirliği projelerini de eleştiren Özdağ, kullanılmayan altyapı projeleri üzerinden belirli şirketlere aktarılan rant düzeninin sona erdirileceğini belirtti.

“Bu ülkenin geleceği bir avuç rantçı müteahhide ipotek edilemez” dedi.

“SURİYE FİİLEN ABD VE İSRAİL KONTROLÜNE GİRİYOR”

Dış politikaya da geniş yer ayıran Özdağ, Suriye’de İsrail’in etkisinin giderek arttığını, Türkiye’nin ise geri plana itildiğini savundu. Paris’te yapılan son görüşmelere dikkat çeken Özdağ, Suriye’nin parçalanmasına yönelik adımların hızlandığını ifade etti.

“ÖCALAN CUMHUR İTTİFAKI’NI OYALIYOR, YPG’YE ZAMAN KAZANDIRIYOR”

PKK ve YPG konusunda net uyarılarda bulunan Özdağ, Abdullah Öcalan’ın hiçbir zaman YPG’nin silah bırakmasını istemediğini söyledi.

“PKK’yı Suriye üzerinden meşrulaştırma girişimi, Türkiye’ye kurulmuş bir siyasi tuzaktır” diyen Özdağ, bu sürecin Türkiye’nin güvenliği açısından büyük risk taşıdığını vurguladı.

“SURİYE’DEKİ TÜRKMENLER HEM İKTİDAR HEM MUHALEFET TARAFINDAN YOK SAYILIYOR”

Suriye’de yaklaşık 4 milyon Türkmen yaşadığını hatırlatan Özdağ, hem Cumhur İttifakı’nın hem de ana muhalefetin Türkmenleri görmezden geldiğini ifade etti. Artan çatışmalar karşısında özellikle Batı Türkmeneli’ndeki soydaşlara acilen sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

ZAFER PARTİSİ’NDEN 13 MADDELİK ACİL ÖNLEM PLANI

Özdağ konuşmasında, Türkiye’nin güvenliği için alınması gereken acil önlemleri de sıraladı. Yargı bağımsızlığından askeri sağlık sisteminin yeniden kurulmasına, sınır güvenliğinden sığınmacıların geri gönderilmesine kadar birçok başlıkta somut öneriler sundu.

“BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ”

Basın mensuplarının “Beyin göçü ile gidenleri nasıl geri getireceksiniz?” sorusunu da yanıtlayan Özdağ, Zafer Havayolları politikasıyla yurt dışına giden nitelikli insan gücünün geri döneceğini söyledi.

“Doktorlarımız maaş için değil, can güvenliği olmadığı için gidiyor. Zafer Partisi iktidarında hiçbir doktor dövülmeyecek. İşte o zaman geri dönecekler” ifadelerini kullandı.

“ZAFER PARTİSİ TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİ OLACAK”

Konuşmasının sonunda birlik ve devlet ciddiyeti vurgusu yapan Özdağ, Zafer Partisi’nin günlük siyasi tartışmaların ötesinde, Türkiye’nin güvenliği ve refahı için çalıştığını belirtti.