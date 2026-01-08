Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik başvurularının 7 Ocak itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından verilen bilgiye göre, 2026 yılı bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlendi. Yapılan açıklamada, ücretin memur maaş katsayısındaki artış oranına göre hesaplandığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesindeki katsayı artışı, bedelli askerlik tutarının belirlenmesinde esas alındı.

Başvuru Süreci Başladı

Başvurular, 7 Ocak 2026 itibarıyla resmi kanallar üzerinden kabul edilmeye başlandı. MSB, başvuruda bulunacak vatandaşların gerekli belgelerle işlemlerini tamamlaması gerektiğini duyurdu.

Bedelli Askerlik Ne kadardı?

Bedelli askerlik ücreti, Türkiye’de yıllar içinde hem ekonomik şartlara hem de memur maaş katsayısındaki değişikliklere bağlı olarak düzenli artış gösterdi. 2014 yılında 18 bin 100 lira olan bedelli askerlik ücreti, 2015’te 21 bin 600 liraya yükselmişti. 2016 yılında 26 bin 100 liraya çıkan tutar, 2018’de 37 bin 200 liraya, 2019’da 31 bin 317 liraya ulaşmıştı. 2020 yılında 41 bin 347 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2021’de 43 bin 150 liraya çıktı. 2022 yılında 51 bin 75 liraya yükselen tutar, 2023’te 69 bin 700 lira oldu. 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon ve memur maaş katsayısı artışlarıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri sırasıyla 177 bin TL ve 300 bin TL seviyelerine ulaştı. 2026 yılı için ise bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira olarak belirlendi.