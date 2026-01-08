KANAL D ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle izleyicilerden tam not alan Beyaz’la Joker programının ikinci tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beyazıt Öztürk, uzun süredir özlenen enerjisini yeniden ekrana taşıyarak izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Tanıtım fragmanında yaptığı esprilerle adeta stand-up şov sergileyen ünlü televizyoncuya sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, “Beyaz yine formunda”, “Beyaz Show ruhu geri döndü”, “Bu sezon çok güleceğiz” gibi paylaşımlarla heyecanlarını dile getirdi.

Beyaz’dan Oktay Kaynarca Göndermesi

Renkli yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken tanıtımın en çok konuşulan anı ise Beyazıt Öztürk’ün Oktay Kaynarca’ya yaptığı gönderme oldu. Yarışmacı Mustafa Şentürk’ün aşırı heyecanını tiye alan Beyaz, “Eğer bu yarışmacıyı bana Oktay Kaynarca göndermediyse” sözleriyle hem stüdyoda hem de sosyal medyada kahkaha tufanı estirdi.

Bu esprili çıkış, izleyicilere bir döneme damga vuran Beyaz Show programındaki unutulmaz atışmaları hatırlatırken, Beyaz’ın ünlülerle yaptığı o eğlenceli diyalogları Beyaz’la Joker formatına taşıdığı yorumları yapıldı.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği Beyaz’la Joker, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.