Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve kent sakinlerini tarımla buluşturan Kent Bostanı eğitim programının 2026 yılı ilkbahar dönemi için başvurular alınmaya başlandı. Temel tarım bilgileri, sebze ve meyve yetiştiriciliği başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı eğitimler, Mutlukent ve Ata mahallelerindeki kent bostanlarında gerçekleştirilecek.

Eğitimler, Mutlukent Kent Bostanı’nda 14 Ocak Çarşamba günü, Ata Kent Bostanı’nda ise 15 Ocak Perşembe günü başlayacak. Program kapsamında katılımcılara, yerel tohumdan yağmur suyu hasadına, budama ve aşılama tekniklerinden kompost yapımına kadar geniş bir yelpazede teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılacak. Başvurular Telefon ve Kent Bostanlarından Kent Bostanı eğitimlerine katılmak isteyenler, 0312 235 39 73 numaralı telefondan veya Mutlukent ile Ata mahallelerinde bulunan kent bostanlarına bizzat başvuru yapabilecek.

Her iki merkezde düzenlenecek eğitimler Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Mayıs Ayına Kadar Sürecek Eğitim Programı Mutlukent Kent Bostanı’nda her çarşamba günü 12.30-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde; meyve ağaçlarında budama, yerel tohumun önemi, sebze hastalıkları, sulama sistemleri, yağmur hasadı ve farklı sebze türlerinin yetiştirilmesi gibi konular ele alınacak. Program, 6 Mayıs’ta evde kompost ve solucan gübresi yapımı eğitimiyle sona erecek.

Ata Kent Bostanı’nda ise eğitimler her perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Budama ve aşılama uygulamalarından başlayacak programda, bostan kurulumu, dost böcekler, terraryum yapımı ve sebze yetiştiriciliği gibi başlıklar işlenecek. Ata Kent Bostanı eğitimleri 21 Mayıs’ta tamamlanacak. Çankaya Belediyesi yetkilileri, doğayla iç içe tarımı öğrenmek isteyen tüm yurttaşları Kent Bostanı eğitimlerine davet etti.