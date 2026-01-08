ABD Başkanı Donald Trump, aralarında 31 Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşunun da bulunduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararnameyle tüm yürütme departmanları ve federal kurumlara; ABD’nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, ekonomik refahına veya egemenliğine aykırı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 35 BM dışı kuruluş ile 31 BM kuruluşuna yönelik katılımın ve mali desteğin durdurulması talimatının verildiği belirtildi.

Öte yandan, ABD’nin hangi uluslararası kuruluşlardan çekileceğine ilişkin detaylara Beyaz Saray açıklamasında yer verilmedi.