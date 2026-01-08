Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan İnci Taneleri dizisi, 3. sezonuyla yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gün değişikliği ihtimali de gündemde olan dizinin yeni sezon kadrosuna katılacak iki yeni karaktere hayat verecek oyuncular netleşti.

Dizinin yeni sezonunda dikkat çekecek karakterlerden biri olan mafya babası Keledoş rolünü, ödüllü oyuncu Haydar Şişman canlandıracak.

Dilber’in Eski Aşkı Servan Geliyor

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin yeni ve iddialı karakteri Servan için de karar verildi. Servan karakterine başarılı oyuncu Umut Kurt hayat verecek. Kurt, dizide Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber’in eski sevgilisi olarak hikâyeye dahil olacak.

İnci Taneleri dizisinin 3. sezon çekimleri hafta başında başladı. Hikâyesi kaldığı yerden devam edecek olan Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen yapımın kadrosuna katılan iki yeni oyuncudan biri olan Haydar Şişman, son olarak yazar ekibinde de yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Keledoş Karakteri Hikâyeyi Değiştirecek

Aynı zamanda ressam kimliğiyle de tanınan Haydar Şişman, Kanal D’de yayınlanan ve Salı gününe geçme ihtimali bulunan dizide mafya lideri Keledoş rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni karakterlerin, dizinin hikâyesinde önemli kırılma noktaları yaratması bekleniyor.