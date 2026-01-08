İzmir genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağmur, kent yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Özellikle kentin en eski ve yoğun bölgelerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı’nda bazı dükkân ve hanları su bastı. Yağmur sularının iş yerlerine girmesini önlemek isteyen esnaflar, ellerine aldıkları fırça ve ekipmanlarla yoğun çaba sarf etti.

Her yağışta benzer sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren çarşı esnafı, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek kalıcı çözüm çağrısında bulundu. Yaşanan su baskınları nedeniyle bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Yağış Gün Boyu Etkili Olacak

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, kent genelinde yağış miktarları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bergama kırsalındaki İncecikler Orman Sahası’nda metrekareye 44,4 kilogram yağış düşerken, Urla’da 36,5, Güzelbahçe’de 35,9, Balçova’da 26,8 ve Narlıdere’de 23,5 kilogram yağış ölçüldü.

Yetkililer, sağanağın özellikle İzmir’in kuzey, merkez ve batı ilçelerinde etkili olduğunu belirtti. Öğle saatlerinden sonra yağışın şiddetinin azalmasının beklendiği, ancak yağmurlu havanın gün boyunca devam edeceği ifade edildi.

Deniz Ulaşımında Sefer İptalleri

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ A.Ş., yolcu gemisi ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seferlerin saat 09.55 itibarıyla iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların güncel sefer bilgileri için resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.