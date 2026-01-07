Kanal D’de yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinde Yalçın karakterinin, Boran Albora’nın düşmanları olan Bulgarlar’dan biri olduğu iddiaya göre gündeme geldi. Dizinin başından bu yana Albora ailesinin güvenini kazanan Yalçın’ın, hikâyedeki gerçek rolünün göründüğünden çok daha tehlikeli olabileceği ihtimali de iddiaya göre göz ardı edilmiyor.

Boran Albora’nın ameliyat sürecinde Yalçın’ın herhangi bir müdahalede bulunmaması, izleyicilerin aklında soru işaretleri oluşturdu. “Yalçın, Boran’ı ameliyat sırasında neden öldürmedi?” sorusu iddiaya göre sosyal medyada sıkça tartışılıyor. Ancak senaryo kulislerinde konuşulanlara göre, Yalçın’ın o dönemdeki görevinin sadece gözetlemek olduğu, asıl intikam planını uygulayacak Bulgar karakterlerin ise henüz ortaya çıkmadığı öne sürülüyor.

Bulgarlar grubunun diziye giriş yapacağı tarih de iddiaya göre netleşti. İddiaya göre yeni kötü karakterlerin, 26 Ocak 2026’da ekrana gelecek olan 46’ncı bölümde (2’nci sezonun 18’inci bölümü) izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Hikâyede yaşanacak bu gelişmeyle birlikte Uzak Şehir dizisinde gerilim hattının daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Kesin gözüyle bakılan bir detay ise iddiaya göre şu: Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de ilerleyen bölümlerde yeni düşmanlar ve sürpriz olaylar eksik olmayacak.