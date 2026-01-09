Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda eroinin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılarak piyasaya sürüleceğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, 7 Ocak günü saat 13.05 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Eylül Sokak'ta seyir halindeki 34 MZY 933 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan 2 çuval içerisinde, 132 parça halinde preslenmiş toplam 88 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Z.J.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA