Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, etkili olan kar yağışına rağmen barajlara gelen suda henüz bir artış yaşanmadığını açıkladı. Başkentlileri su tasarrufu konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Akçay, kuraklık ihtimaline karşı tüm planlamaların titizlikle sürdüğünü vurguladı.

“KAR YAĞDI AMA SU GİRİŞİ ARTMIYOR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akçay, Ankaralıların barajlardaki doluluk oranlarını yakından takip ettiğini bildiklerini belirtti.

Mevsim normallerinin altında seyreden yağışların devam ettiğine dikkat çeken Akçay, Gerede ve Çamlıdere Havzası’ndan alınan suda şu an için bir yükseliş olmadığını ifade etti.

“Gerede’den ve Çamlıdere Havzası’ndan aldığımız suda halihazırda bir artış yok. Kar yağdı ancak erimediği için barajlara gelen suda bir artış söz konusu değil. Bu nedenle vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda çok daha hassas davranmaya çağırıyoruz” dedi.

ASKİ’NİN KURAKLIĞA KARŞI HAREKET PLANI HAZIR

Su arz güvenliğini sağlamak amacıyla ASKİ’nin çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Akçay, Ankara nüfusunun yaklaşık 500 bin kişilik ihtiyacını karşılayacak yeni yeraltı suyu projelerinde önemli mesafe alındığını söyledi.

Akçay, yürütülen projelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu çerçevede kuyulardan daha fazla su alabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız analizlerde oldukça sevindirici sonuçlar görüyoruz. Ayrıca Kesikköprü’den gelen yeni hat projeleri ve mevcut hattın iyileştirilmesine yönelik yatırımlarımız da sürmektedir. Vatandaşlarımızın bu yılın kurak geçme ihtimalini dikkate alarak suyu tasarruflu kullanmalarında yarar görmekteyiz. Biz planlarımızı, kuraklığın 2025 yılındaki gibi 2026’da da devam edeceği varsayımıyla yaptık. Kuraklık sürerse ne yapılması gerekir şeklinde kapsamlı bir hareket planımız hazır ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz.”

ŞEBEKE SUYU YANLIŞ AMAÇLARLA KULLANILMAMALI

Su tüketimini azaltmaya yönelik pek çok önlemin hayata geçirildiğini belirten ASKİ Genel Müdürü, vatandaşlardan özellikle şebeke suyunu insani ihtiyaçlar dışında kullanmamalarını istedi.

Başkentlilerden; havuz doldurma, bahçe ve tarla sulama, araç, halı yıkama gibi işlemlerde şebeke suyunun tercih edilmemesini talep eden Akçay, tasarrufun kritik önem taşıdığını yineledi.

“Su arzını güvence altına almak ve tüm vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak en öncelikli görevimizdir. ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 365 gün 24 saat, kar-kış demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.