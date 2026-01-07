Stanford Üniversitesi öğretim üyesi ve yapay zekâ araştırmacısı James Zou, Nature Medicine dergisinde yayımlanan çarpıcı bir bilimsel çalışmayı X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştı. Çalışmaya göre, yapay zekâ yalnızca bir gecelik uyku verisiyle 130 farklı hastalığı tahmin edebiliyor.

Yapay zekâ uykunun “dilini” öğrendi

Araştırmada, SleepFM adı verilen bir foundation model (temel yapay zekâ modeli) geliştirildi. Bu model, 65 bin kişiden elde edilen toplam 585 bin saatlik uyku kaydı kullanılarak eğitildi.

Model;

Beyin aktiviteleri (EEG)

Kalp ritmi

Kas hareketleri

gibi biyolojik verileri aynı anda analiz ederek, vücudun uyku sırasında verdiği sinyallerden hastalık risklerini tahmin edebiliyor.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, klasik testlerin yakalayamadığı erken biyolojik işaretleri ortaya çıkarabiliyor.

Paylaşımı yapan isim: James Zou kimdir?

Çalışmayı sosyal medya hesabından duyuran James Zou, alanında dünyaca tanınan bir bilim insanı olarak biliniyor. Zou’nun görev ve unvanları şöyle:

Stanford Üniversitesi Profesörü

Chan-Zuckerberg Investigator

Sloan Fellow

Overton Prize sahibi

Together Compute üyesi

Yapay zekânın bilim ve sağlık alanlarında kullanımı üzerine çalışmalar yürütüyor

Zou, X hesabındaki paylaşımında “Yapay zekâ uykunun dilini öğreniyor” ifadesini kullanarak, çalışmanın tıp ve yapay zekâ kesişiminde yeni bir dönemi temsil ettiğini vurguladı.

Sağlıkta erken teşhis için yeni bir dönem mi?

Bilim insanları, bu tür yapay zekâ modellerinin gelecekte:

Hastalıkların erken teşhisinde ,

Uyku bozukluklarının kişiselleştirilmiş analizinde ,

Ev ortamında yapılan giyilebilir sağlık takibinde

yaygın olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkların belirtilerinin uyku sırasında daha net ortaya çıkabildiğine dikkat çekiyor.