Türkiye’de kırmızı et fiyatları tarihi bir sınırı daha aştı. Dana etinin kilogram fiyatı ilk kez 20 dolar barajını geçerek dünya ortalamasını tam üçe katladı. Dünyada ortalama 7 dolar 38 sent olan bir kilo et, Türkiye’de 20 dolar 31 sente çıktı. İşte mutfaktaki acı tablonun detayları...

Türkiye’de vatandaşın sofrasından et eksilmeye devam ederken, rakamlar korkutucu bir gerçeği gözler önüne serdi.

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artış, artık sadece enflasyonla değil, dünya piyasalarıyla olan devasa farkla da ölçülüyor.

Bir Kilo Et Alana, Dünya İki Kilo Borçlu!

Küresel piyasalarda dana etinin kilogramı ortalama 7 dolar 38 sent (güncel kurla yaklaşık 250-260 TL) civarında işlem görüyor. Ancak Türkiye’de bu rakam 20 dolar 31 senti (yaklaşık 700 TL ve üzeri) bulmuş durumda. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi 1 kilo et alırken ödediği parayla, Türkiye’deki bir vatandaş ancak 350-400 gram et alabiliyor.

Neden Bu Kadar Pahalı?

Sektör temsilcileri bu "uçurumu" birkaç temel nedene bağlıyor:

Yem Pahalı, Üretici Zorda: Hayvanın boğazından geçen yemin çoğu dışarıdan geliyor. Dolar arttıkça yem, yem arttıkça et fiyatı katlanıyor.

Hayvan Sayısı Azaldı: Ahırlardaki hayvan sayısı talebe yetmiyor. Arz az olunca fiyatlar durdurulamıyor.

Aracılar ve Lojistik: Nakliye maliyetleri ve aradaki komisyoncular eklenince, ahırdaki fiyat kasaba gelene kadar ikiye katlanıyor.