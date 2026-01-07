Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu bulmak her geçen gün zorlaşırken, Ankara’da dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Aylar sonrasına verilen muayene ve tetkik randevuları, yoğunluk nedeniyle kısalan muayene süreleri ve artan hasta mağduriyetleri sağlık sistemindeki yükü bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu tablo içinde Ankara Şehir Hastanesi, “Gece Polikliniği” uygulamasını devreye aldı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, mesai saatleri dışında da sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama kapsamında vatandaşlar, MHRS ve ALO 182 üzerinden gece saatleri için randevu alabiliyor.

Uygulama sayesinde hastalar, 17.00 ile 22.00 saatleri arasında belirlenen polikliniklerde muayene olabiliyor. Özellikle çalışanlar ve gündüz saatlerinde hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşlar için bu sistemin önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.