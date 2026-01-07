AKP, TBMM'de yeni yılın ilk grup toplantısını yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisin grup toplantısında konuşmasını bitirdikten sonra, AKP’ye katılan milletvekillerinin rozetlerini taktı.

Toplantıda CHP'den ihracının istenmesi üzerine istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olan İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'ya Erdoğan tarafından rozet takıldı

SELAM ÇAKTI

Hasan Ufuk Çakır, Erdoğan'ın rozet takması sonrası yaptığı açıklamada ''Türkiye Cumhuriyeti'nin iki başkomutanı vardır biri Mustafa Kemal Atatürk'tür, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'dır'' sözlerini kullanarak Erdoğan'a selam durdu.