İYİ Parti Grubu’nun emeklilere seyyanen zam verilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu araştırma önergesi, AK Parti ve ittifak ortağının oylarıyla reddedilmesinin yankıları sürüyor. Önergenin reddedilmesinin ardından bugün de, Meclis kürsüsünden söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk TÜRKOĞLU, iktidara sert sözlerle yüklendi.

“Bu ülkeyi bir ömür sırtında taşıyan, elleri nasırlı, bedenleri yorgun emeklilerimize bir kez daha sırtınızı dönerek tarihe geçtiniz” diyen TÜRKOĞLU, AKP İktidarı ve destekçisi MHP’nin, emeklilerin yaşadığı derin yoksulluğa gözlerini kapattığını ifade etti.

İktidarın “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik” sözlerini hatırlatan TÜRKOĞLU, şu soruyu yöneltti:

“Açlık sınırı bugün 30 bin lirayı aşmışken, 18bin 938 lira maaş alan bir emekli nasıl ezilmiyor? Bunun cevabını bu millete vermek zorundasınız.”

Yapılan maaş artışlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan TÜRKOĞLU, emekliye yapılan artışın aylık yaklaşık 2 bin lira olduğunu, bunun da günlük sadece 68 liraya denk geldiğini söyledi.

“68 lirayla bugün ne alınabiliyor? Az çorbabile etmiyor, bir yoğurt, 150 gram peynir bile etmiyor, Belki birkaç tane zeytin… Bu zam ne bahşiştir ne sadakadır. Bu, insan onurunu inciten dramatik bir rakamdır” dedi.

Emeklilerin yüzde 60’ından fazlasının 18 bin küsur lira civarında maaşa mahkûm edildiğine dikkat çeken TÜRKOĞLU, “Bu bir emekli maaşı değildir. Açıkça söylüyorum; bu bir ölüm maaşıdır” ifadelerini kullandı.

Sorunun prim gününden ya da emekli sayısından kaynaklanmadığını vurgulayan TÜRKOĞLU, asıl meselenin yanlış ekonomi politikaları olduğunu belirterek,

“Sorun yüksek enflasyon, sorun maaşların bilerek ve isteyerek eritilmesidir” dedi.

İktidarın yerel yönetimleri işaret ederek “belediyeler konut yapsın” söylemini de eleştiren TÜRKOĞLU,

“Sosyal devlet, emeklisini belediyelere havale eden devlet değildir. Sosyal devlet, emeklisini maaşıyla yaşatabilen devlettir” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda emeklilerin taleplerinin çok net olduğunu vurgulayan TÜRKOĞLU, şu sözlerle iktidara seslendi:

“Emekli sadaka istemiyor, bahşiş istemiyor. Emekli, yıllarca ödediği primin, döktüğü alın terinin karşılığını istiyor. Bu haksızlıklar, bu rakam oyunları milletimizin vicdan terazisinde tartılıyor.”