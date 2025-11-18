Üroloji Uzmanı Dr. Jeyhun Hasanov, cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) toplumda sanılandan çok daha yaygın olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Hasanov, özellikle hastalıkların büyük bir kısmının belirtisiz seyretmesinin toplum sağlığı açısından ciddi riskler yarattığını vurguladı.

“Tek Bir Korunmasız Birliktelik Bile Hastalığın Geçmesi İçin Yeterli”

Toplumda cinsel yolla bulaşan hastalıkların sadece riskli davranışlara sahip kişilerde görüldüğü yönünde yanlış bir algı bulunduğunu ifade eden Dr. Jeyhun Hasanov, “Tek bir korunmasız cinsel ilişki bile hastalığın bir kişiden diğerine geçmesi için yeterlidir. Bu nedenle mesele kimseyi suçlamak değil, toplum sağlığını korumaktır.” dedi.

Belirtisiz Seyir En Büyük Tehlike!

Dr. Jeyhun Hasanov, bel soğukluğu (gonore), klamidya, HPV, HIV ve frengi (sifiliz) gibi hastalıkların önemli bir bölümünün belirtisiz seyrettiğini vurguladı. Uzman, bu durumun fark edilmeden hem partnerlere bulaşma riskini artırdığını hem de hastalıkların vücutta sessizce ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Belirti Görüldüğünde En Sık Karşılaşılan Şikâyetler Nelerdir?

Hastalığın belirti göstermesi durumunda genital bölgede yanma ve akıntı, cinsel ilişkide ağrı, idrar yaparken yanma, kasık bölgesinde ağrı ve deri üzerinde siğil veya yara oluşumu gibi şikâyetlerin öne çıktığını söyleyen Dr. Jeyhun Hasanov, “Belirti olmaması, hastalık olmadığı anlamına gelmez” diyerek vatandaşları uyardı.

Korunmak Mümkün ve Kolay!

CYBH’den korunmanın sanıldığı kadar zor olmadığını belirten Dr. Hasanov, şu önerilerde bulundu:

Prezervatif kullanımı , halen en etkili korunma yöntemlerinden biri.

, halen en etkili korunma yöntemlerinden biri. Düzenli test yaptırmak , özellikle birden fazla partneri olan kişiler için hayati önem taşıyor.

, özellikle birden fazla partneri olan kişiler için hayati önem taşıyor. Tek eşlilik , bulaşma riskini ciddi ölçüde düşürüyor.

, bulaşma riskini ciddi ölçüde düşürüyor. HPV aşısı, kadın ve erkeklerde yüksek düzeyde koruma sağlıyor.

Erken Tanı Tedaviyi Kolaylaştırıyor!

Birçok hastalığın erken dönemde tespit edildiğinde kolaylıkla tedavi edilebildiğini vurgulayan Dr. Jeyhun Hasanov, “Klamidya ve gonore uygun antibiyotiklerle tamamen tedavi edilebilir. Frengi erken dönemde ciddi bir sorun oluşturmadan iyileştirilebilir. HPV’nin bazı türleri ise kansere dönüşmeden fark edilebilir.” dedi.

“Sağlıkta Utanma Olmaz”

Toplumda cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili yaygın bir utanç kültürü olduğunu belirten Dr. Jeyhun Hasanov, bu durumun hastalıkların saklanmasına ve geç tanıya neden olduğunu söyledi.

“Kliniğe gelen birçok kişi hastalıktan değil, utanmaktan zarar görüyor. Oysa sağlıkta ayıp olmaz. Geç kalmak risklidir.” ifadelerini kullandı.

“Bilgi, En Güçlü Koruyucudur”

Dr. Jeyhun Hasanov, toplumun bilinçlenmesinin hastalıkların yayılmasını önlemede en büyük güç olduğunu belirterek, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklar yaygın olabilir ancak korunmak, test yaptırmak ve zamanında tedavi olmak çok basittir.” açıklamasını yaptı.