Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, zam oranının yaklaşık %30 olduğunu belirterek, bu artışın hasta ve eczacılar için yeni bir zorluk oluşturduğunu söyledi.

Saydan, “Vatandaşlar devlet ve üniversite hastanelerine gittiklerinde halihazırda 10 TL muayene ücreti ödüyordu. 1 Ocak 2026’dan itibaren bu ücret 26 TL olacak. Özel hastanelerde ise 50 TL olan ücret 60 TL’ye çıktı. Aile hekiminden sevkli başvurularda bu ücretlerin yarısı tahsil edilecek” dedi.

Ayrıca reçetelerde de ilaç katılım paylarında artış oldu. Vatandaşlar şimdiye kadar her reçetede 3 kutuya kadar olan ilaçlar için 3 TL ödüyordu. Yeni düzenlemeyle bu ücret %25,33 artarak 3,76 TL’ye yükseldi. 4. kutudan itibaren ise her ilaca ödenen 1 TL, %25 artışla 1,25 TL oldu.

Eczacılar Tahsilat Yükünden Rahatsız

Saydan, muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi uygulamasına son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Eczaneler, Kurumun muayene ücretlerinin tahsil yeri olmamalı. Hastalar ‘Beni sen mi muayene ettin, neden bu ücreti sen alıyorsun?’ diye soruyor. Hastanelerde vezneler bulunmasına rağmen 30 bin eczane, muayene ücreti tahsilatında kullanılıyor. Bizler bu yükü istemiyoruz” diye konuştu.

SGK’nın hastanelerin tahsil etmesi gereken ücretleri eczacılara tahsil ettirdiğini belirten Saydan, uygulamadan vazgeçilmesini beklediklerini ifade etti.