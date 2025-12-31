Bilim dünyasında heyecan yaratan bir araştırma, kırmızı deniz ürünlerinde doğal olarak bulunan astaxanthinmaddesinin, özellikle erkeklerde yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın sonuçları, yaşlanma biyolojisi alanında yeni bir kapı araladı.

Araştırmayı kamuoyuyla paylaşan isimlerden biri olan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, astaxanthinin hücresel yaşlanma mekanizmaları üzerindeki dikkat çekici etkilerine işaret etti.

Erkeklerde Etki Daha Güçlü

Hayvan modelleri üzerinde yapılan çalışmada, diyetle astaxanthin verilen erkek deneklerin yaşam süresinin ortalama yüzde 12 arttığı görüldü. Dişilerde ise aynı etki net biçimde gözlenmedi. Bu durum, maddenin cinsiyete özgü biyolojik yolaklar üzerinden etkili olabileceğini düşündürüyor.

Astaxanthin Nedir?

Karides, somon ve yengeç gibi kırmızı deniz ürünlerinde doğal olarak bulunuyor

Güçlü bir karotenoid antioksidan

Beta-karoten’den yaklaşık 600 kat, C vitamininden ise binlerce kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip

Yaşlanmayı Nasıl Yavaşlatıyor?

Araştırmaya göre astaxanthin, yaşlanmayla doğrudan ilişkili birçok gen ve hücresel mekanizmayı aynı anda etkiliyor:

SIRT1 artışı: Enflamasyon baskılanıyor, metabolik denge güçleniyor

FOXO3 aktivasyonu: Otofaji tetikleniyor, DNA onarımı hızlanıyor

Klotho yükseliyor: Kalsiyum dengesi korunuyor, doku sertleşmesi azalıyor

NRF2 devreye giriyor: Hücrenin ana antioksidan savunma sistemi güçleniyor

Bu çoklu etki sayesinde oksidatif stres azalıyor, hücreler yaşlanmaya karşı daha dirençli hale geliyor.

Sofrada Karides ve Somon Detayı

Uzmanlar, çalışmanın doğrudan insanlara uyarlanamayacağını vurgulasa da, astaxanthin açısından zengin karides ve somonun dengeli beslenmede önemli bir yere sahip olduğunun altını çiziyor. Takviye kullanımında ise mutlaka bilimsel rehberlik gerektiği belirtiliyor.