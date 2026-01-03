KARS’ın Akyaka ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Küçük Aküzüm köyünde yaşayan vatandaşlar örnek bir dayanışmaya imza attı. Muhtar Teoman Gelekçi öncülüğünde bir araya gelen köylüler, traktörlerle köy içi yolları ve çevre bağlantılarını ulaşıma açtı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars genelinde yüzlerce köy yolunun kapanmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, Küçük Aküzüm köyü sakinleri de imece usulü harekete geçti. Köye ait 2 traktörün arkasına takılan ekipmanlarla yaklaşık 4 saat süren çalışmada köy içi yollar tamamen kardan temizlendi.

Çalışmalar yalnızca köy merkeziyle sınırlı kalmadı. Bölge için kritik öneme sahip olan ve çevre köylerin ilçe merkezine ulaşımını sağlayan asma köprü güzergâhı da köylülerin çabasıyla ulaşıma açıldı. Böylece bölgedeki ulaşım ağı yeniden işler hale getirilirken, günlük yaşam normale döndü.

“Elimizi Taşın Altına Koyduk”

Çalışmaları koordine eden Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi, imece kültürünün önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür zorlu hava şartlarında sorumluluk hepimize düşüyor. Her şeyi devletten beklemek yerine, kendi imkânlarımızı seferber ederek İl Özel İdaresi ekiplerimizin yükünü hafifletmek istedik. Traktörlerini ve emeğini esirgemeyen tüm köylülerime, gösterdikleri büyük fedakârlık için teşekkür ediyorum.”