Türkiye’nin en zengin kurumsal arşivlerinden birine sahip olan TBMM Kütüphanesi, yaklaşık 30 milyon belgeyi kapsayan koleksiyonunu halkın erişimine açıyor. Meclis’in hafızası niteliğindeki kütüphane, akademisyenlerden öğrencilere, araştırmacılardan tarih meraklılarına kadar geniş bir kesime kaynak sunacak.
Kütüphanede yer alan başlıca koleksiyonlar şöyle:
- 1908’den günümüze TBMM Genel Kurul tutanakları
- 353 bin kitap
- Yaklaşık 65 bin cilt dergi
- 30 bin 553 cilt gazete
- 1.067 harita
- 118 yazma eser
- 1.552 nadir eser
Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet tarihine uzanan belgeler; siyaset, hukuk, tarih, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında yapılan çalışmalara önemli katkı sağlayacak. Nadir eserler ve yazmalar ise Türkiye’nin kültürel mirasına ışık tutan özgün kaynaklar arasında yer alıyor.
Yetkililer, kütüphanenin erişime açılmasıyla birlikte şeffaflık ve bilgiye erişim ilkelerinin güçleneceğini, bilimsel ve tarihsel araştırmalar için önemli bir kapının aralanacağını vurguluyor.