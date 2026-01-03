Türkiye’nin en zengin kurumsal arşivlerinden birine sahip olan TBMM Kütüphanesi, yaklaşık 30 milyon belgeyi kapsayan koleksiyonunu halkın erişimine açıyor. Meclis’in hafızası niteliğindeki kütüphane, akademisyenlerden öğrencilere, araştırmacılardan tarih meraklılarına kadar geniş bir kesime kaynak sunacak.

Kütüphanede yer alan başlıca koleksiyonlar şöyle:

1908’den günümüze TBMM Genel Kurul tutanakları

353 bin kitap

Yaklaşık 65 bin cilt dergi

30 bin 553 cilt gazete

1.067 harita

118 yazma eser

1.552 nadir eser

Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet tarihine uzanan belgeler; siyaset, hukuk, tarih, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında yapılan çalışmalara önemli katkı sağlayacak. Nadir eserler ve yazmalar ise Türkiye’nin kültürel mirasına ışık tutan özgün kaynaklar arasında yer alıyor.

Yetkililer, kütüphanenin erişime açılmasıyla birlikte şeffaflık ve bilgiye erişim ilkelerinin güçleneceğini, bilimsel ve tarihsel araştırmalar için önemli bir kapının aralanacağını vurguluyor.