Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesini görüşmek için toplandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Oturumun en dikkat çekici anı ise CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın, sağlık sistemindeki krizleri tüm yönleriyle önlüğüne yazarak gerçekleştirdiği protesto oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun sunumu öncesinde ve sonrasında söz alan CHP milletvekilleri pek çok başlıkta eleştirilerini sıralarken, Karaoba’nın üzerinde taşıdığı protesto önlüğü komisyonun gündemine damga vurdu.

'BEYAZ ÖNLÜK EYLEMİ' PARLAMENTO'YA TAŞINDI

Son dönemde sağlık çalışanları arasında sıkça görülen 'beyaz önlük eylemleri', bu kez Meclis’te yankı buldu. Kendi eliyle hazırladığı önlüğün kollarına 'atanamayan ebe ve hemşireler', 'şua hakkı', 'performans baskısı', '5 dakikada hasta bakma dayatması', 'MHRS çilesi' gibi sağlık sisteminin kronikleşmiş başlıklarını yazan Karaoba, gazetecilere yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı: “Sağlıkta değişim dediler ama iç sağlığı çöküşe sürüklediler. Bugün çeteleşen, parasallaşan bir sistem var.”

“BİR HASTANE RUHSATI 6,5 MİLYON DOLAR; HALKIN CEBİ BOŞALIYOR”

Karaoba, sağlık alanında ticarileşmenin derinleştiğini vurgularken, özel hastanelere yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Fark almayacağız diyorlar ama özel hastaneye girdiğinizde cebinizdeki para bitiyor, kredi kartı devreye giriyor. Bir hastane ruhsatı bugün 6,5 milyon dolar olmuş. Bu mudur sağlıkta başarı?” Aile hekimliği sistemindeki sorunlara da değinen Karaoba, “Çok hasta bakınca da az bakınca da parasını kesiyorlar, bu düzen sürdürülemez” diyerek uygulamayı eleştirdi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.