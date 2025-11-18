Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin şüpheli ölümüyle ilgili kamuoyunda ilk olarak “gıda zehirlenmesi” ihtimali gündeme gelmişti. Ancak midye ve kokoreç tezgâhlarından alınan numunelerin temiz çıkması, ayrıca ölümün tüketimden yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmiş olması, akıllara “Gerçek neden başka bir şey olabilir mi?” sorusunu getirdi.

Konuya ilişkin Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, SONSÖZ muhabiri Melisa Sapaz’a değerlendirmelerde bulundu. Hancı, olayın aydınlatılabilmesi için toksikolojik incelemelerin kritik önemde olduğunu vurguladı.

“Otelin ilaçlama yaptığı bilgisi önemli; insektisit zehirlenmesi ihtimali düşünülmeli”

Prof. Dr. Hancı, otelde yakın zamanda ilaçlama yapıldığı bilgisine dikkat çekerek, bu tür olaylarda insektisit (böcek ilacı) maruziyeti ihtimalinin değerlendirilebileceğini belirtti. Hancı, şu ifadeleri kullandı; “Otel binasında ilaçlama yapıldığı yönündeki bilgiler dikkate alındığında, insektisit zehirlenmesi ihtimali mutlaka araştırılmalıdır.”

Toksinlerin etki süresi 1,5 güne uyuyor!

Hancı, ölümün tüketimden yaklaşık 36 saat sonra gerçekleşmesinin gıda zehirlenmesi açısından tipik olmadığını, ancak bazı kimyasal ve pestisit türlerinde bu gecikmenin mümkün olduğunu ifade ederek: “İnsektisit zehirlenmelerinde ölüm 48–72 saat arasında görülebilir. Bu nedenle belirtilen süre uyumludur.” dedi

“Numunelerin temiz çıkması, gıdanın güvenli olduğu anlamına gelmez!”

Midye ve kokoreç tezgâhlarından alınan örneklerin temiz çıkması toplumdaki şüpheleri azaltmış görünse de Hancı, bunun kesin sonuç olmadığına işaret ederek; “Numunelerin temiz çıkması, gerçekten tüketilen gıdanın temiz olduğu anlamına gelmek zorunda değil. Farklı zaman, farklı tezgâh, farklı parti ürün gibi değişkenler sonucu etkileyebilir.” dedi

Farklı kişilerin farklı etkilenmesi gıda dışı ihtimalleri güçlendiriyor!

Aynı ürünü tüketen kişilerin farklı derecelerde etkilenmesi, Hancı’ya göre gıda zehirlenmesinin dışındaki ihtimalleri de gündeme getiriyor. Bunun üzerine Hancı, “Gıdaya bağlı zehirlenmelerde de kişisel faktörler etkili olabilir; ancak bu tablo bazen pestisit veya mantar toksinleri gibi farklı etkenlerde de görülebilir.” dedi

“Ev içi toksinler, kimyasallar ve karbonmonoksit de benzer tablo oluşturabilir”

Prof. Dr. Hancı, yalnızca gıda değil, ev içi çevresel toksinlerin, bazı gazların veya mantar kaynaklı toksinlerin de benzer klinik görünüm yaratabileceğini dile getirdi.

Toksikoloji süreci: Kan, idrar, safra, karaciğer ve böbrek inceleniyor

Olayın çözümünde Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji analizleri belirleyici olacak. Hancı süreci şöyle açıkladı: “Otopsi sırasında alınan kan, idrar, safra gibi sıvılar ile karaciğer ve böbrek dokuları kimyasal olarak incelenir. Aranan maddeye göre sonuçlanması zaman alabilir.”

“Pestisit zehirlenmesi gecikmeli seyredebilir”

Hancı, gecikmeli ölümlerin adli tıpta sık görülen bir durum olduğunu belirterek şu bilgiyi paylaştı: “İnsektisit zehirlenmelerinde 48–72 saat arası ölüm görülebilir. Bu nedenle vakayı açıklayabilecek seçeneklerden biridir.”

Gıda zehirlenmesi sanılıp başka sebep çıkan çok vaka var!

Prof. Dr. Hancı, gıda kaynaklı sanılan ancak toksikolojik incelemeler sonrası pestisit veya mantar toksini gibi sebeplerle açıklanan birçok vaka olduğunu söyleyerek; “Sıklıkla pestisit zehirlenmeleri gıda zehirlenmesiyle karıştırılır.” dedi

“Doku incelemeleri ölüm sebebini ortaya çıkarır”

Organ ve doku analizlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Hancı: “Herhangi bir zehirli maddeye ait izler dokularda tespit edilebilir. Klinik bilgilerle uyum gösterdiğinde kesin ölüm nedeni belirlenir.” dedi

Kesin sonuç için gözler Adli Tıp Kurumu’nda!

Sonuç olarak Prof. Dr. Hamit Hancı, Böcek ailesinin ölüm sebebinin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji ve doku analizlerinin belirleyici olacağını ifade etti: “Bu olayın çözümünde en kritik unsur, doku ve vücut sıvılarından yapılacak toksikoloji incelemesidir.”