Yurt dışından yapılan alışverişlerde uzun süredir uygulanan 30 Euro’ya kadar gümrüksüz alışveriş hakkı kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte artık yurt dışından getirilen her ürün için gümrük işlemi yapılacak.

Yeni karara göre, tutarı ne olursa olsun yurt dışından verilen siparişler için gümrük beyannamesi düzenlenecek. Vatandaşlar, ürün bedelinin yanında gümrük vergisi ve işlem ücreti de ödemek zorunda kalacak.

Bu değişiklik özellikle küçük ve ucuz ürünleri etkiliyor. Daha önce uygun fiyata alınabilen ürünler, vergi ve masraflar eklendiğinde beklenenden çok daha pahalıya gelebilecek. 100 liralık bir ürün için bile yüksek ek masraflar çıkabileceği belirtiliyor.

Düzenlemenin, yurt dışı alışveriş sitelerinden yapılan düşük fiyatlı alışverişleri büyük ölçüde azaltması bekleniyor. Böylece yurt dışından ucuz alışveriş dönemi fiilen sona ermiş oldu.

Yeni uygulama 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.