İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı olarak anılan Ekrem İmamoğlu, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza Infaz Kurumu’nda tutuklu bulunurken sosyal medya hesabından ekonomiye dair sert mesajlar verdi.

“Enflasyon Sözü Tutulmadı”

İmamoğlu paylaşımında, “Milletimiz geçim sorununa çözüm beklerken, iktidar milletimizi yoksulluğa mahkum etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. “Tek haneye inecek” denilen enflasyonun 2025 yılında yüzde 31 seviyesinde kaldığını hatırlattı.

“Geçim Sıkıntısı Derinleşiyor”

Milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşamaya mecbur bırakıldığını vurgulayan İmamoğlu, kiradan market alışverişine, çocukların eğitim masraflarından faturalara kadar her alanda ağır bir yük oluştuğunu dile getirdi.

“Zamlar Yeni Yıla Damga Vurdu”

İktidarın, daha yeni yıla girilmeden yapılan zamlarla geçim sıkıntısını katladığını belirten İmamoğlu, bu tablo karşısında vatandaşların her geçen gün daha fazla zorlandığını ifade etti.

“Türkiye, Enflasyonu En Yüksek 10 Ülke Arasında”

İmamoğlu, 23 yıldır aynı kadrolar tarafından yönetilen Türkiye’nin, buna rağmen dünyada enflasyonu en yüksek 10 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

“Demokrasi ve Hukuk Vurgusu”

Paylaşımında demokrasi ve hukuk mesajı da veren İmamoğlu, “Demokrasi ve hukuku bitirerek kurulan kara düzen, yıllardır ekonomimizi tüketiyor. Ekonomisi güçlü bir Türkiye’nin yolu demokrasi ve hukuktan geçiyor” dedi.

“Milletin İktidarında Refah Sözü”

İmamoğlu açıklamasını, “Milletimize sözümüzdür. Milletin iktidarında herkes için demokrasi, adalet ve refah olacak. Türkiye büyürken milletin sofrası da büyüyecek. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız” ifadeleriyle tamamladı.