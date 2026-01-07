İstanbul’da yasaklı madde soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiyle ilgili adli süreç sürüyor. Hafta başında gerçekleştirilen 4’üncü dalga operasyonda, aralarında ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, yapımcı Muzaffer Yıldırım, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Adli Tıp’a Sevk Edildi

Gözaltındaki kişiler, dün geceyi Halkalı’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde geçirdikten sonra bugün sabah saatlerinde adli işlemler kapsamında Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerin devamı için yeniden Narkotik Şube’ye getirildi.

Savcılık İşlemleri Yarına Kaldı

Gün boyunca emniyette tek tek ifadeye alınan 25 kişinin sorgu süreci beklenenden uzun sürdü. İfadelerin tamamlanamaması nedeniyle savcılık işlemleri yarına bırakıldı. Şüpheliler, yarın saat 09.00’da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilecek. Dosya savcısının, alınacak yeni ifadeler doğrultusunda şüpheliler hakkındaki kararını vermesi bekleniyor.

Doğukan Güngör’ün Avukatlığı İçin Rekabet İddiası

Operasyon sürecinde Narkotik Şube’de dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Menajerinden ayrıldığı öğrenilen Doğukan Güngör’e ilk aşamada yapım şirketi Gold Film’in avukatı Hakan Ayranpınar yardımcı oldu. Güngör’ün avukatlığını üstlenmek isteyen birkaç hukukçunun ünlü oyuncuyla görüşmek için Narkotik Şube’ye gittiği, ancak Güngör’ün kendilerine teşekkür ederek nazikçe geri çevirdiği belirtildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, operasyonun kamuoyundaki yansımaları da yakından takip ediliyor.