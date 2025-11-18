Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, yöre halkı tarafından kış boyunca temizlenip karla dolduruluyor. Yaz aylarında ise karın kısmen erimesiyle oluşan soğuk su kovalarla çıkarılarak içiliyor. Kuyulardan çıkarılan kar ise üzerine yoğurt, pekmez, ceviz veya fındık eklenerek tüketiliyor. İlçe sakinleri, 35 dereceyi aşan yaz sıcaklıklarında kuyulardaki soğuk su ve karla serinliyor.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Hafta sonunda etkili olan yağışlarla yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasının ardından kuyuların karla doldurulması için çalışmalar yeniden başladı. Bölge sakinleri, kuyuların bakım, tadilat ve temizlik işlemlerini sürdürüyor.

“Kuyuları Temizleyip Tadilatlarını Yapıyoruz”

Hacılar’da kar kuyusu bulunan Mahmut Gengeç, bu geleneği sürdürmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Kar kuyusunu temizledik, tamir ve tadilatını yaptık. Su kaçıran yerleri gemi tutkalıyla onardık. İçini süpürüp yıkadıktan sonra kar doldurmaya hazır hale getiriyoruz. Çatlak varsa onları da kontrol edip tamir ediyoruz.”

“Yüzyıllardır Devam Eden Bir Gelenek”

Gengeç, kar kuyusu doldurma geleneğinin yüzyıllardır sürdüğünü ifade ederek, “Bu geleneğin 400, hatta 500-600 yıllık olduğu söylenir. Çeşmelerin olmadığı dönemlerde su ihtiyacı buradan karşılanırdı. Zamanla azalsa da biz devam ettiriyoruz” dedi.

“Kuyulardaki Kar Satılan Sudan Daha Temizdir”

Kar kuyularının hijyenine yönelik eleştirilere de değinen Gengeç, “Kuyularımızı tertemiz şekilde hazırlıyoruz. Buradaki kar, dışarıda satılan sulardan daha temizdir. Kar yağdıkça kuyuları doldurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.