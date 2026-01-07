Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşanan kavga, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Ceylanpınar Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar sokak ortasında birbirine saldırdı.

Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga Cep Telefonu Kamerasında

Yaşanan arbede, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı anlar yer aldı. Kavganın ardından taraflar, polis ekipleri olay yerine ulaşmadan bölgeden uzaklaştı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.