Türkiye’nin Başkent’i Ankara’da sonbahar, doğanın en renkli ve büyüleyici mevsimlerinden biridir. Son yıllarda görmediğimiz bir doğa harikası günler Başkent’i yepyeni bir boyuta taşıyor. Usta gazeteci ve foto muhabiri Naci Yatıkkaya, Ankara’nın çeşitli parklarından objektifine takılanları Sonsöz com.tr’ye gönderdi.

Kış‍ hazırlıklarını bir kenar bırakıp, ‍sonbaharın tadını çıkaracak olanlar için hem huzur dolu hem de ilham verici bir yolculuğu ve Ankara’nın sonbahar mevsiminde keşfedilecek en güzel yerlerini ve özden kaçırılmaması gereken fotoğrafları sizle için derledik

Ağaçların yapraklarının sarıya, turuncuya ve kırmızıya bürünmesi, serin hava ile birleşince ortaya çıkan atmosfer, şehirdeki yaşamı yepyeni bir boyuta taşıyor.

Türkiye’nin başkenti Ankara, bu büyüleyici mevsimde keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli cennet sunuyor. Parklardan tarihi ‌mekanlara, kafe köşelerinden sanat galerilerine kadar her adımda farklı bir deneyim yaşamak mümkün.

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Seymenler Parkı, Keçiören’deki Atatürk Parkı, Gençlik Parkı, Eymir Gölü ve birçok parklarda farklı tonlardaki ağaç yaprakları ve açık‍ hava etkinlikleri ile bu alanlar sonbahar renklerinin cömertçe‌ sergiliyor.

Yürüyüş yolları ve göletleri ile dolu‍ olan bu park,‍ doğayla iç içe bir deneyim sunar. Eymir’de Göl çevresindeki ağaçların sarı ve turuncu yaprakları, huzurlu bir yürüyüş yapmak ⁢için mükemmel bir ortam oluşturur.