Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında Hirfanlı Barajı'ndan alınan tatlı suyla yer altındaki tuz kütlelerinin çözünmesi sağlanırken, oluşan tuzlu su boru hatlarıyla göle deşarj ediliyor. Bu süreç ve bölgedeki sıcaklık artışıyla birlikte suların çekilmesi, katmanlı ve farklı şekillerde tuz kütlelerinin yüzeye çıkmasına neden oldu.

“FOTOĞRAFÇILARIN YENİ ROTASI OLDU”

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, doğal oluşumların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların bölgeye büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Oğuz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda BOTAŞ’ın bölgeye verdiği sularla flamingolar yaşamlarını sürdürüyor. Bu suların çekilmesiyle güzel tuz kütleleri ortaya çıktı ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bu ilgi bizi memnun ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında ciddi kar yağmıştı fakat şu an mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık var. Kuraklığı Tuz Gölü’nde net şekilde gözlemliyoruz. BOTAŞ’ın sağladığı su, bölgedeki yaşamın devamı için çok kıymetli. Suların çekilmesiyle oluşan tuz kütleleri ise bir görsel şölene dönüştü.”

“KURAKLIK ÜZÜCÜ, YAĞIŞ BÖLGE İÇİN HAYATİ ÖNEMDE”

Oğuz, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, yakın zamanda beklenen yağışların hem Tuz Gölü hem de bölge ekosistemi için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Tuz Gölü’nde oluşan tuz kütleleri, son yılların en dikkat çekici doğal görüntüleri arasında yer alırken, bölgeyi ziyaret edenlere eşsiz kareler sunmaya devam ediyor.