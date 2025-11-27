Aksaray Üniversitesi tarafından diyabet ve mide hastalıklarının teşhis ve tedavi takibini sağlayacak sensör cihazı geliştirildi. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı, "Bu şekilde, sadece nefes havası analiz edilerek birden fazla hastalık tek bir sensörle aynı anda tespit edilebilecek" dedi.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı tarafından diyabet ve mide hastalıklarının teşhis ve tedavi takibini sağlayacak sensör cihazı geliştirildi. Sensör cihazı, ulusal patentle tescillendi ve alanının önde gelen bilimsel dergilerinden Measurement (Q1) dergisinde yayımlandı. Prof. Dr. Bayraklı, "Buradaki temel hedefimiz, nefes havasında bulunan birden fazla molekülü tek bir sensör sistemiyle analiz etmek. Bundan sonraki projelerde, diyabet ve mide hastalıklarına ek olarak farklı hastalıklar da dahil edilerek binlerce kişinin çalışmaya alınması planlanıyor. Bu şekilde, sadece nefes havası analiz edilerek birden fazla hastalık tek bir sensörle aynı anda tespit edilebilecek. Böyle bir teknoloji hem doktorlara hem de hastalara büyük konfor sağlayacak; kan vermek gibi iğne gerektiren girişimsel yöntemlere gerek kalmayacak" diye konuştu.

'ÇOK YAKINDA HAZIR HALE GELECEK'

Geliştirilen sensörün sadece tıp alanında değil, farklı sektörlerde de kullanım potansiyeli bulunuyor. Prof. Dr. Bayraklı, "Bu alanlardan biri, sera gazlarının takibi ve analizidir. Avrupa Birliği’nin 'Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması' kapsamında sanayicinin ihtiyaç duyduğu ölçümler, geliştirilen sensör ile gerçekleştirilebilecek. Sensörün ticarileştirme potansiyeli oldukça yüksek. Şu anda ekibimizle birlikte endüstriyel prototip tasarımını hazırlıyoruz ve farklı patent süreçleri devam ediyor. Çok yakın zamanda, ticarileştirme potansiyeli yüksek cihazımız tanıtıma hazır hale gelecek" dedi.