Aksaray’da yaşanan trajik olay, bir ailenin günlük hayatının sıradan bir anında, adeta bir labirent gibi beklenmedik bir sona dönüştü. Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası’nda banyoda elektrik akımına kapılan Yusuf Cankurtaran (20), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Evde bulunan elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdıktan sonra duş almak için banyoya giren Cankurtaran, bir süre sonra elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Genç adamdan gelen sesleri duyan yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık Ekipleri Ölümünü Belirledi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Yusuf Cankurtaran’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gencin cansız bedeni, ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay, ev içi elektrik güvenliğinin ne denli kritik ve intricate (hassas) bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililer vatandaşları özellikle banyo ve ıslak zeminlerde kullanılan elektrikli cihazlara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, elektrik kaçağının kaynağına ilişkin teknik değerlendirmelerin sürdüğü bildirild