Türkiye emlak piyasasında devrim niteliğinde bir değişiklik kapıda. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeyle, 1 Şubat tarihinden itibaren internet üzerinden verilen konut ilanlarında e-Devlet kimlik ve yetki doğrulaması dönemi resmen başlıyor. Artık "isteyen herkesin ilan açtığı" kontrolsüz dönem sona eriyor.

Sahte İlan ve Kapora Dolandırıcılığına Son

Son yıllarda dijital platformlarda hızla artan sahte ilanlar ve bu ilanlar üzerinden gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığı, binlerce vatandaşı mağdur etmişti. Yeni sistemle birlikte:

Kimlik Doğrulaması: İlanı veren kişinin gerçek kimlik bilgileri e-Devlet üzerinden teyit edilecek.

Mülkiyet Kontrolü: İlanı veren kişinin, söz konusu taşınmaz üzerinde satış veya kiralama yetkisine sahip olup olmadığı kontrol edilecek.

Şeffaf Piyasa: Manipülatif fiyat artışlarının ve hayali ilanların önüne geçilerek piyasada fiyat istikrarı desteklenecek.

İlan Verme Süreci Nasıl İşleyecek?

Gayrimenkulünü satmak veya kiralamak isteyen vatandaşlar, ilan sitelerine giriş yaptıklarında otomatik olarak e-Devlet kapısına yönlendirilecek. Doğrulama işlemi tamamlanmayan hiçbir ilan yayına alınmayacak. Emlak danışmanları ise ancak taşınmaz ticareti yetki belgesi ve mülk sahibinden aldıkları onay ile ilan girişi yapabilecek.

Önemli Not: Bu düzenleme sadece bireysel kullanıcıları değil, emlak ofislerini de kapsayarak sektördeki kayıt dışılığın büyük oranda önüne geçmeyi hedefliyor.

Sektörde "Temiz Sayfa" Beklentisi

Tüketiciler artık karşılarında muhatap bulabilecekleri, doğrulanmış ilanlar üzerinden işlem yapmanın huzurunu yaşayacak. 1 Şubat'ta devreye girecek olan bu uygulama, dijital emlak pazarcılığında şeffaflık ve güven odaklı yeni bir sayfa açacak.