Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın üstlendiği, aynı adlı filmden uyarlanan “Güneşin Oğlu” tiyatro oyunu, 5 Aralık’ta ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Zorlu PSM prodüksiyonu ile sahneye taşınacak oyunda, İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan rol alacak.

Oyun, filmden uyarlanan sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla tiyatroseverler için dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor.