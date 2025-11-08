Topkapı Sarayı’nda yer alan Saat Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve kültür-sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla açıldı.

Müze, Osmanlı saat ustaları Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in eserlerinden Avrupa’nın zarif örneklerine kadar toplam 380 parçalık koleksiyondan 300’ünü ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Saatler, Saray’ın Has Ahırlar bölümünde oluşturulan yeni müze alanında sergileniyor.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Topkapı Sarayı’nın Türkiye’nin en kıymetli tarihi miraslarından biri olduğunu vurgulayarak, müzedeki koleksiyonun dünya çapında bilinen ilk üç saat koleksiyonundan biri olduğunu söyledi. Yıldız, “Bugün açacağımız müzedeki bölümlerde elden geçmiş, restore edilmiş 300 nadide saati ziyaretçilerimizle buluşturacağız” dedi.

Topkapı Sarayı’nda saat koleksiyonunun yanı sıra porselen, silah, hat ve sanayi araçları müzesi gibi dört yeni müzenin daha açılacağı bilgisini veren Yıldız, 24-26 Kasım tarihlerinde Milli Saraylar’ın 100. yılı kapsamında dünyanın önemli müzecilerini buluşturacak uluslararası bir sempozyum düzenleneceğini belirtti.

Müze koleksiyonunda, Osmanlı sarayına özel üretilen saatler ile farklı ülkelerden hediye edilen nadide örnekler yer alıyor. Özel parçalar arasında Sultan 2. Mahmud’a Fransa İmparatoru Napolyon tarafından yaptırılan ve dünyada sadece 7 adet bulunan pendule saat de bulunuyor. Ayrıca Sultan 2. Abdülhamid dönemine ait diplomatik hediyeler ve ünlü Avrupa saat ustalarının eserleri de müzede sergileniyor.

Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nde eserler, Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri başlıkları altında tematik olarak sınıflandırılmış durumda. Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde, Osmanlı ustalarının tüm eserleri ilk kez ziyaretçilere sunuluyor.

Müze, salı günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebiliyor ve Müzekart geçerli.