Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nin son değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Ankara genelinde 6 ila 10 derece arasında düşeceği ve soğuk havanın etkisini önümüzdeki hafta boyunca sürdüreceği belirtildi.

Soğuk hava dalgasının özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

BUZLANMA, DON VE ULAŞIM AKSAMALARINA DİKKAT

Valilik açıklamasında, Ankara il merkezinde 26 Aralık ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar inebileceğinin tahmin edildiği bildirildi. Bu süreçte sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, olası buzlanma nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

TARIMSAL ALANLARDA ZİRAİ DON UYARISI

Soğuk hava koşullarının tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskini artırabileceğine dikkat çekilen açıklamada, don olaylarının ürün kayıplarına yol açabileceği belirtildi. Valilik, çiftçilerin ve ilgili kurumların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.