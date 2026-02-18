Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Doğan Yaşar, İzmir’de yaşanan su baskınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, Alsancak Kordon’a yapılan beton blokların su taşkınlarını önlemediğini belirterek, “İzmir’in kıyı şeridinde sorun yok, sorun çökme. Kent her yıl çöküyor” dedi.

Sağanak ve Lodos Kenti Etkiledi

İzmir’de etkili olan sağanak yağışın ardından Konak ilçesine bağlı Alsancak başta olmak üzere birçok noktada yol ve kaldırımlar suyla doldu, rögarlar taştı ve deniz seviyesi yükseldi. Su baskınları nedeniyle bazı iş yerleri ile binaların alt katlarını su bastı.

2026 yılının da yağışlı geçmesinin beklendiğini ifade eden Yaşar, ocak ayında yağış rekorlarının kırıldığını, şubat ayında da benzer tabloların yaşanabileceğini söyledi. Lodosun etkisiyle su baskınlarının arttığını belirten Yaşar, sorunun yalnızca Kordon ile sınırlı olmadığını; Bayraklı ve Buca gibi ilçelerde de benzer durumların yaşandığını kaydetti.

“Sorun Kıyıda Değil, Çökmede”

Alsancak Kordon’da dalga etkisini azaltmak amacıyla yapılan beton bloklara değinen Yaşar, bu uygulamanın su baskınlarını engellemediğini savundu. İzmir’in önemli bir bölümünün dolgu alanı üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Yaşar, kentin yılda 0,5 ila 1 santimetre arasında çöktüğünü, depremlerle bu oranın artabildiğini söyledi.

Deniz seviyesinin 1990’lı yıllara göre yaklaşık 30 santimetre yükseldiğini belirten Yaşar, çökme nedeniyle altyapı sistemlerinin deniz seviyesinin altında kaldığını ve lodosla birlikte suyun rögarlar aracılığıyla yüzeye çıktığını ifade etti.

“Topoğrafya Yeniden Planlanmalı”

Sorunun planlama ve bilimsel çalışmalarla çözülebileceğini dile getiren Yaşar, İzmir genelinde topoğrafyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Binaların ve altyapı sistemlerinin kotunun yükseltilmesi gerektiğini belirten Yaşar, “Bilimsel veriler doğrultusunda şehir planlaması yapılmalı” dedi.

Yaşar, geçmiş yıllarda da benzer su baskınlarının yaşandığını hatırlatarak, önlem alınmaması halinde bu tür olayların daha sık görülebileceği uyarısında bulundu.