Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir miras arazisi üzerine, hissedarların hiçbirinin bilgisi ve rızası olmadan bina yapıldığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Tapu kayıtlarında dört kardeşe ait olduğu belirtilen taşınmaz üzerine 2023 yılında yapı ruhsatı ve iskan verildiği ortaya çıkarken, mirasçılar hem belediyeye hem de ilgili kişi ve kurumlara karşı hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Taşınmazın mirasçılarından Sündüs Ekinci, yaşanan süreci kamuoyuyla paylaşarak hem maddi hem de manevi açıdan ağır bir mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

BAKANLIK KAYNAKLARI: “MÜKERRER UYGULAMA TESPİT EDİLDİ”

Edinilen bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yetkili bir kaynaktan alınan bilgiler, iddiaların ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Bakanlık nezdinde yapılan incelemelerde, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Virancık/Örencik mevkiinde yer alan 5145/1 ada parselde, mirasçılara ait 112572/10 hisse üzerinde mükerrer uygulama yapıldığı tespit edildi.

Yetkili kaynaktan edinilen bilgilere göre, mirasçılara ait tapulu taşınmaz üzerinde, hissedarların bilgisi ve onayı olmaksızın Gölbaşı Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni (iskan) verildiği belirlendi. Söz konusu işlemlerin, taşınmaz maliklerinin rızası ve muvafakati olmadan gerçekleştirilmiş olması, kamu yönetimi açısından da ciddi soru işaretleri doğurdu.

“TAPUMLA BELEDİYEYE GİTTİM, ‘ÜZERİNDE KOCA BİNA VAR’ DEDİLER”

İstanbul’da yaşadığını ve gayrimenkul danışmanlığı yaptığını belirten Ekinci, babasından kalan miras arazinin durumunu tesadüfen öğrendiğini söyledi. Ekinci, olayın başlangıcını şu sözlerle anlattı: “Babam yıllar önce Ankara Gölbaşı’nda bir yer almıştı. Daha sonra bölgede kamulaştırma oldu ve bize yaklaşık 400 metrekarelik bir alan kaldı. Son dönemde Gölbaşı’nda ciddi bir değer artışı olduğunu, inşaatların yapıldığını duydum. Daha önce ‘üstüne bir şey yapılmış olabilir’ diye söylentiler gelmişti. Bunun üzerine Ankara’ya geldim.”

Tapu belgeleriyle belediyeye başvurduğunu aktaran Ekinci, karşılaştığı tabloyu şöyle ifade etti: “Arsanın üzerine bir çay ocağı yapıldığına dair duyumlar almıştım. Belediyede parsel sorgulamasına girildiğinde bana ‘hanımefendi ne çay ocağı, buranın üzerinde koskoca bir bina var’ denildi. O an büyük bir şok yaşadım. Ne belediyeden ne müteahhitten, ne de başka bir kurumdan bize tek bir bildirim yapılmadı.”

AVUKAT HASAN ERMİŞ: “ÖNCE SAVCILIK SORUMLULARI TESPİT ETMELİ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Hasan Ermiş, olayın ciddi bir mülkiyet hakkı ihlali olduğunu belirtti. Sürecin ceza ve hukuk boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Ermiş, “Bu davada ilk yapılması gereken, savcılığa suç duyurusunda bulunmaktır. Çünkü burada mülkiyet hakkının gaspı söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Sorumluların henüz netleşmediğine dikkat çeken Ermiş, “Şu an kimse tam olarak hangi işlem sonucunda bu arsanın elden çıkarıldığını bilmiyor. Belediye mi, müteahhit mi, kadastro mu sorumlu, herkes suçu birbirinin üzerine atacaktır. Savcılık bu süreci aydınlatmak zorunda.” şeklinde konuştu.

