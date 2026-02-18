Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar, Demir’in canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı yürütmek üzere harekete geçti.