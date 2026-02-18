Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin’in nükleer deneme yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Peskov, “Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı” açıklamasında bulundu.

Cenevre’deki Üçlü Görüşmelere İlişkin Açıklama

Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen üçlü görüşmelere de değindi. Müzakerelerin içeriğine dair değerlendirme yapmanın erken olduğunu belirten Peskov, sürece ilişkin bilgilerin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletildiğini ifade etti.

Peskov, “İstişare edilen konuları açıklamak doğru olmaz. Müzakerelerin ara sonuçlarını değerlendirmek için henüz erken” dedi.

“Küba ile İlişkilerimizi Geliştirmek İstiyoruz”

Peskov, Rusya’nın Küba’ya yakıt desteği sağlamasının Moskova-Washington ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. Bu konuların birbiriyle bağlantılı olmadığını belirten Peskov, Rusya’nın Küba’ya yönelik ablukaya karşı olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

İran ve ABD Müzakereleri

Kremlin Sözcüsü, İran’dan zenginleştirilmiş uranyumu almaya hazır olduklarını da vurguladı. ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini hatırlatan Peskov, sonuçlara ilişkin tahminde bulunmanın doğru olmayacağını kaydetti.

Nükleer Deneme İddiaları Yalanlandı

Rusya ve Çin’in nükleer deneme yaptığı yönündeki iddialara da değinen Peskov, bu yöndeki haberleri duyduklarını ancak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Peskov, “Bu bağlamda hem Rusya hem de Çin’den bahsedildi. Ancak ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı” açıklamasını yineledi.