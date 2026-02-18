Trump mesajında, “Ramazan, Tanrı'nın sayısız nimetlerine şükran duyma açısından kutsal bir dönemdir. Birçok Amerikalı için bu kutsal zaman, dua ve orucu öne çıkarır, aile ve topluluk bağlarını güçlendirir, şefkat, hayırseverlik, merhamet ve tevazu gibi ortak değerlerimizi teyit eder” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Tanrı tarafından verilen özgürce ibadet etme hakkının ülkenin ayırt edici bir özelliği olduğunu vurgulayarak, bu hakkın ABD’nin refah ve gücünün temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti. Yönetiminin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşayabilmesini sağlamak için çalıştığını dile getiren Trump, Ramazan ayı boyunca evlerde mutluluk ve huzur, dünyada birlik ve barış, gelecek yılda ise bereketler için dualarını iletti.

Bu açıklama, ABD’de yaşayan Müslümanlar için Ramazan’ın önemini bir kez daha hatırlatırken, Trump yönetiminin dini özgürlükler konusundaki yaklaşımını da gözler önüne seriyor.