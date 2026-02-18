Türk televizyonlarına iddialı bir yapım daha geliyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı “Delikanlı” dizisi çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin yönetmen koltuğunda ise başarılı projeleriyle tanınan Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor.

Duygu yüklü hikâyesiyle dikkat çeken dizinin senaryosu, güçlü kalemiyle öne çıkan Aybike Ertürk ve ekibi tarafından kaleme alındı. Çekimlerine ay sonunda başlanacak olan “Delikanlı”, etkileyici dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösteriliyor.