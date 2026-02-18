Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

Fenerbahçe 19. Sırada Tamamladı

Sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 19. sırada yer aldı.

Rakip Nottingham Forest ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 14 puan toplayarak ligi 13. sırada tamamladı.

Bu turu geçen takım, bir sonraki aşamada Danimarka temsilcisi FC Midtjylland veya İspanya ekibi Real Betis ile eşleşecek.

Fenerbahçe’de 2 Eksik

Fenerbahçe’de zorlu Nottingham Forest maçı öncesi iki eksik bulunuyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun Brown’ı maç kadrosuna alabileceği ancak oynatmayı planlamadığı öğrenildi.

2 Oyuncu Kart Sınırında

Fenerbahçe’de iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, Nottingham Forest karşısında kart görmeleri halinde 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Temsilcimiz, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi moral bulmayı hedefliyor.