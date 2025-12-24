Sincan Belediyesi, Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu, Bestemşe ile Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği iş birliğinde düzenlenen Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası kapsamında gerçekleştirilen Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi. Sincan Kültür Evi’nde yapılan organizasyon, klasik ve blitz kategorilerinde oynanan karşılaşmalarla 21 Aralık’ta tamamlandı.

Türkiye’de Mangala adıyla bilinen Dokuz Kumalak oyununun yer aldığı turnuva, final müsabakalarıyla büyük ilgi gördü.

11 ÜLKEDEN SPORCULAR KATILDI

Turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Moğolistan, Bangladeş, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan’dan sporcular katıldı. Farklı ülkelerden gelen yarışmacılar, Sincan’da hem rekabet hem de kültürel etkileşim ortamı oluşturdu.

Organizasyon, Türk dünyasına ait geleneksel zeka oyunlarını yaşatmayı, bu oyunları genç kuşaklara aktarmayı ve uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.

DOSTLUK VE ZEKA AYNI MASADA

Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası’nın; oyunun farklı coğrafyalarda yaygınlaştırılması, ülkeler arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi, uluslararası tanınırlığının artırılması ve Asya’nın en başarılı sporcularının belirlenmesi hedefleriyle düzenlendiği belirtildi.

BAŞKAN ERCAN: UNUTULMAZ BİR ORGANİZASYON OLDU

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hamlelerin konuştuğu, zihinlerin yarıştığı bu organizasyon Sincan’da unutulmaz anlara sahne oldu. Belediyemiz, Sincan Kaymakamlığı ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası ve Asya Şampiyonası’na katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.