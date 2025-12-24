Pursaklar Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Görmeyen Kalmasın” kültür gezileri çerçevesinde Gülbahar Hatun Hanım Evi’nde eğitim alan kursiyerler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan Millet Camii, Millet Kütüphanesi ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni gezdi.

Gezi programı kapsamında kursiyerler ilk olarak Millet Camii’ni ziyaret etti. Ardından Millet Kütüphanesi’ne geçen katılımcılar, Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini yakından inceleme fırsatı buldu. Programın son durağında ise 15 Temmuz Demokrasi Müzesi yer aldı.

DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE YERİNDE ANLATILDI

Ziyaret sırasında kursiyerler, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde milli irade, demokrasi mücadelesi ve yakın tarihe dair önemli bilgiler edindi. Katılımcılar, sergilenen materyallerle Türkiye’nin demokrasi geçmişini yerinde görerek anlamlandırma imkânı yakaladı.